Тверь, 28 января, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Три специализированных детских центра амбулаторной помощи для пациентов с признаками ОРВИ, с подозрением на коронавирусную инфекцию и подтверждённым диагнозом COVID-19 открылись в Тверской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, об этом говорилось на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое 28 января провел губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области В Верхневолжье открылись центры амбулаторной помощи для детей

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В детские ЦАПы, так же, как и во взрослые, можно записаться на приём по номеру «122». Центры открыты в поликлинике № 1 детской горбольницы № 2 (Пролетарский р-н, пр-т Ленина, д.36/38), поликлинике № 2 детской горбольницы № 3 (м-н Юность, ул. Артюхиной, д. 13, к. 2), и поликлиники № 1 детской горбольницы № 6 (Московский р-н, пл. Гагарина, д. 1а). На данный момент специалисты центров приняли уже почти 500 юных пациентов.

Как пояснили в пресс-службе, открытие центров амбулаторной помощи позволит разделить поток детей с признаками заболевания и здоровых детей. Будет упорядочена работа по приёму пациентов педиатрами, обеспечено тестирование, при необходимости госпитализация.

Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь рассказал об усилении мер в детском здравоохранении. В частности, в Тверской области готовы в случае необходимости расширять коечный фонд. На данный момент действуют специализированные инфекционные отделения для детей с коронавирусной инфекцией при Калининской ЦРБ и в 6-й городской больнице.

В Тверской области взрослых пациентов принимают уже 15 центров амбулаторной помощи — новый центр заработал 28 января при поликлинике №1 больницы скорой медицинской помощи.

Центры амбулаторной помощи работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Здесь можно получить медицинскую помощь. Приём ведется по записи, в исключительных случаях возможен приём при очном обращении в регистратуру центра.

Между тем, напоминают в правительстве региона, самой действенной мерой против распространения заболевания остается вакцинация. Сегодня в Тверской области прививки против коронавируса сделали свыше 640 тысяч жителей. Регион в полном объёме беспечен вакциной. Накануне в Тверскую область поступило 24 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт», которая применяется при ревакцинации.

Также в регионе действуют требования по соблюдению мер санитарно-эпидемиологической безопасности, в частности, требование носить маски в общественных местах. В общественном транспорте месячник по контролю за соблюдением пассажирами масочного режима продлен до марта 2022 года.