Бишкек, , 17:57 — REGNUM Долгоиграющую проблему приграничья между Киргизией и Таджикистаном решить можно только мирным путем. «Снять споры поможет полномасштабное сближение и открытие границ между Киргизией и Таджикистаном. Как это было, например, в СССР или как сейчас есть между некоторыми странами Европы», — сказал ИА REGNUM профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник ИМИ МГИМО Андрей Казанцев, комментируя стрельбу на киргизско-таджикской границе 27 января.

Граница Dpsu.gov.ua

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По мнению эксперта «нужно быть честными и признать, что делимитацией и демаркацией границ проблемы не решить. Все, что может сделать руководство Киргизии и Таджикистана — в очередной раз замять конфликт и не доводить его до войны. Нужны мирные переговоры».

Собеседник отметил, что «причины этой проблемы гораздо глубже чем кажутся на первый взгляд. Даже если на высшем уровне руководство поделит спорные участки, что с этим будет делать местное население? На местах достаточно участков, которые могут быть разделены по принципу — дом на территории одного государства, а поле на территории соседней страны. Или поле принадлежит одному владельцу, а канал с водой уже его соседу», — сказал Казанцев.

Профессор подчеркнул, что «такого типа конфликты, когда сосед перекрыл воду поливающее мое поле, а я перекрыл дорогу, которая ведет к дому соседа будут продолжаться и усугубляться. Ведь в случае нормального проведения границ и нормальной работы пограничных служб окажется, что человек не сможет элементарно добраться до дома».

»Проблему приграничья может решить полномасштабное сближение и открытие границ между Киргизией и Таджикистаном. Как это было, например в СССР или как сейчас есть между Францией и Германией в рамках ЕС. Страны воевали между собой за спорные территории, а сейчас проблем границ между странами не существует».

В нынешней ситуации, по мнению российского эксперта, «в Бишкеке и Душанбе решения принимать далеко не глупые люди».

»Они садятся и договариваются между собой не устраивать войны по поводу границ. Вспомните риторику сторон весной 2021 года. Тогда нашлись люди, которые агитировали начать войну. Кто-то призывал начать боевые действия, а кто-то используя непроверенную информацию о готовящейся агрессии соседа хотел его опередить и нанести удар первым. Этого не должно быть. В Киргизии и Таджикистане понимают, что если сейчас они устроят полномасштабную войну — это приведет к краху обеих стран».

Собеседник отметил, что для этого нужно «каждый раз после подобных столкновений приезжать на границу, договариваться о прекращении огня и снова подтверждать готовность к переговорам».

Казанцев отметил, что «пока сохраняется сложная экономическая ситуация и стороны вынуждены бороться за ресурсы фактор границ будет ее только усугублять».

»Воды и земли не всех не хватает. Отдельная тема с контрабандой — идет борьба за контроль над этими нелегальными потоками между разными группами влияния по обе стороны границы. Пока две фундаментальные причины — плохие отношения между двумя народами и бедность — не устранить, то конфликты будут возникать снова и снова», — предположил ок.

Отвечая на вопрос о возможной роли ОДКБ профессор отметил, что «Организация в теории может быть задействована для разведения сторон, но ОДКБ не создана для решения проблем отдельно взятого арыка. Не дай бог «горячие головы» решат повоевать по-настоящему. Тогда роль ОДКБ будет огромна. Но пока задействовать потенциал организации для решения споров о том, где чья вода течет и где чья дорога проложена, как минимум, странно», — резюмировал Андрей Казанцев.