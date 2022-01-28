Брюссель, 28 января, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не планирует вводить свой военный контингент на Украину, заявил 28 января в Атлантическом совете генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Столтенберг «НАТО не будет размещать свои боевые силы на Украине».

Он напомнил о пятой статье НАТО о коллективной обороне, согласно которой все члены альянса должны вступаться за ту страну, также из альянса, на которую нападают. В случае с Украиной такое невозможно, поскольку она не входит в НАТО.

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Генсек НАТО подчеркнул, что надо чётко различать два принципа: готовность альянса «защищать свою территорию» и возможность «оказания помощи Украине путём поставок и подготовки военных, по которым в альянсе есть определённые разногласия».