Бухарест, 28 января, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Спектакли в крупнейших театрах столицы Румынии отменены из-за распространения коронавируса. Об этом 28 января сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

В театре

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Согласно официальной информации, ряд указанных учреждений культуры объявил о прекращении своей работы по субботам и воскресеньям, а некоторые театральные структуры свели количество представлений на своих сценах к минимуму. Это связано как с болезнью сотен ведущих артистов, так и с нерентабельностью постановок по причине фактического отсутствия зрителей.

Предполагается, что в ближайшее время будут внесены кардинальные изменения в графики работы Национального театра Румынии, театра «Буландра», Teatrul Mic и «Маски».

Напомним, общее число жителей Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,11 млн. Из них скончались 59 797 пациентов.