Брюссель, 28 января, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Есть ли у России намерения напасть на Украину, в НАТО не знаю, сообщил 28 января журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Столтенберг «Мы не знаем о намерениях России».

Он добавил, что НАТО после 2014 года усилило своё присутствие на востоке. Сейчас альянс продолжает следить за ситуацией и, в зависимости от её развития, может принять меры.

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

По словам генсека НАТО, дипломатический путь — самый лучший в ситуациях конфликта.

Так что альянс, отмечает Столтенберг, занимается тем, что «посылает России» предупреждающие «сигналы»: в Москве должны знать, что нападение на Украину не останется без последствий.