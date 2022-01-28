Бишкек, , 17:22 — REGNUM Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана мог быть попыткой надавить на руководство Киргизии, чтобы «сдвинуть с «мертвой точки» переговоры с Бишкеком и заставить пересмотреть политику блокировки товарных потоков, от которых зависит Таджикистан». Об этом заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ АндрейГрозин, комментируя ИА REGNUM вооружённые столкновения киргизско-таджикской границе.

Таджикистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Я не утверждаю, что Таджикистан открыто провоцирует конфликт с Киргизией. Но прежние инциденты показывают, что одна из сторон к части таких боестолкновений готовилась заранее», — сказал он.

Эксперт отметил, что в конфликте с Киргизией были задействованы пограничники Таджикистана, а не армейские части.

«Это важно и интересно в контексте применения минометов, которыми обычно не располагают пограничные службы. Видимо, мы имеем дело с наращиванием огневого потенциала таджикских пограничных частей, хотя это и противоречит международной практике», — подчеркнул эксперт.

По словам Грозина, это не повсеместная практика — каждая страна вооружает охранников своих границ по-своему, но в их распоряжении, как правило, есть только легкое стрелковое вооружение.

«Это объясняется тем, что пограничники не должны обладать потенциалом, который способен при соприкосновении с силовиками противоположной страны генерировать вероятности серьезного конфликта», — пояснил он.

В качестве примера Грозин назвал отношения между пограничниками Китая и Индии.

«Посмотрите, как разбираются между собой китайцы и индусы. Приграничная стража двух стран колотит друг друга палками, камнями и всем, чем подвернется под руку. Но не минометами. Это происходит не потому, что у Пекина нет денег на оснащение своих пограничников в Тибете минометами и гранатометами. Они могут им дать что угодно, но не делают этого, чтобы не повышать уровень возможного конфликта», — подчеркнул он.

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Аналитик напомнил, что «использование Таджикистаном минометов, которые относятся к легкой артиллерии, в первый раз было около четырех-пяти лет назад». Тогда это воспринималось не как рядовое событие, а как посыл: «Таджикистан не боится конфликта и даже отчасти готов к нему. Это демонстративная акция. Когда в апреле 2021 года между Киргизией и Таджикистаном произошел очередной крупный конфликт, было понятно, что тяжелую технику Душанбе подготовил заранее. Быстро пригнать танки, которые были видны с территории Киргизии, невозможно. Их необходимо погрузить, перевезти, расконсервировать, заправить, подготовить и так далее. Важна слаженная работа экипажей, чтобы они не передавили друг друга. Это предварительная работа, которая требует времени», — отметил российский эксперт.

По мнению Андрея Грозина, из происходящего следует вывод о том, что «техника была подготовлена, и Таджикистан готовился к конфликту».

»Я далек от того, чтобы «вешать всех собак» на Душанбе и утверждать, что они открыто провоцируют конфликт с Киргизией. Но, возвращаясь к вопросу о самоуправстве, нужно отметить, что безобразий и глупости в армии Таджикистана меньше, чем в Киргизии», — добавил российский эксперт.

Собеседник редакции считает, что «режим Душанбе авторитарный, жесткий, и каждый военный понимает, что за действия, которые могут трактоваться в центре как самоуправство, ставящее под угрозу национальную безопасность, его по голове не погладят — погон можно лишиться легко и быстро. При этом только лишь отсутствием дисциплины и порядка в армии Киргизии объяснять происходящее нельзя. Такими вещами можно объяснить перестрелки между отдельными группами пограничников или их конфликты с гражданами соседнего государства», — отметил он.

Грозин придерживается мнения, что конфликт на границе Киргизии и Таджикистана с применением легкой артиллерии «не мог случиться без ведома лиц в руководстве Таджикистана».

»Возможно, это была отмашка «сверху» в верхних эшелонах силового блока Таджикистана. Возможно, это было сделано для того, чтобы сдвинуть с «мертвой точки» переговоры с Бишкеком и заставить пересмотреть политику блокировки товарных потоков, от которых зависит Таджикистан», — предположил он.

Отвечая на вопрос о том, кто может быть заинтересован в конфликте между Киргизией и Таджикистаном, российский эксперт сообщил, что «заинтересованные лица есть как в Душанбе, так и в Бишкеке».

«В двух странах есть свои «партии войны», и есть здравомыслящие люди. И там, и там есть специалисты, которые понимают, что Таджикистану и Киргизии противопоказано воевать друг с другом. Ни одна из сторон не может позволить себе войну — это слишком дорого. Мирные переговоры в данном случае дешевле и эффективнее», — резюмировал Андрей Грозин.

ИА REGNUM напоминает, что 27 января 2022 года на киргизско-таджикской границе разгорелся конфликт из-за перекрытия дороги в Баткенской области Киргизии.

Таджикские военнослужащие обстреляли киргизских пограничников, прибывших на место для выяснения обстоятельств произошедшего. При этом военные Таджикистана активно использовали не только лёгкое стрелковое оружие, но также гранатомёты и миномёты.

Впоследствии, 28 января, власти Киргизии и Таджикистана договорились о полном прекращении огня, отводе стянутых к границе военных и бронетехники, а также о совместном патрулировании приграничных районов.

В результате приграничного конфликта огнестрельные ранения получили 11 киргизских пограничников и одно гражданское лицо. Также оказались повреждены несколько домов жителей Баткенской области, здание войсковой части и высоковольтная линия электропередач.