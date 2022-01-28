Бишкек, , 16:40 — REGNUM Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отреагировало на вооружённый конфликт, произошедший на киргизско-таджикской границе в ночь с 27 на 28 января.

ОБСЕ

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана — все новости»

Читайте также: Киргизия и Таджикистан договорились об отводе войск из зоны конфликта

По словам председателя ОБСЕ Збигнева Рау, он приветствует соглашение о прекращении огня между Киргизией и Таджикистаном, а также поддерживает деэскалацию и призывает к решению конфликтных вопросов мирными средствами.

«ОБСЕ продолжит следить за ситуацией, готова оказать помощь Киргизии и Таджикистану, если поступит такая просьба», — подчеркнул глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Читайте также: Конфликт на границе с Таджикистаном: эвакуировано 24 тысячи киргизстанцев