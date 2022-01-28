Казань, 28 января, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии провели 4 956 948 исследований для выявления новой коронавирусной инфекции. Об этом 28 января сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

В лаборатории

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За прошедший день в регионе провели 17 471 тестирование на коронавирус. Осуществляют обследования в 24 лабораториях республики, 15 из них государственные (для обследования больных и контактных лиц), восемь лабораторий частной формы, где исследования проводят на платной основе и одна лаборатория предназначена для лиц и сотрудников закрытых коллективов.

Напомним, численность населения в Татарии на 1 января 2021 года составляла 3,894 млн человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии зарегистрировали 47 030 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 38 809 пациентов, скончались 1576 человек.

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