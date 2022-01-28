Таллин, 28 января, 2022, 16:04 — ИА Регнум. По состоянию на утро 28 января в больницах Эстонии с ковидом находится 292 человека, из которых 186 пациентов нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого течения заболевания. Об этом сообщил Департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные.

Вакцина

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Подчеркивается, что из тяжело заболевших 143 человека (77%) не были вакцинированы от коронавируса, а у 43 (23%) был пройден курс иммунизации.

В отделении интенсивной терапии находятся 18 пациентов, на искусственной вентиляции легких — 14.

От последствий коронавирусной инфекции за сутки скончались два человека: 66-летняя женщина и 80-летний мужчина. Они не были вакцинированы. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса в Эстонии умерли 2 025 человек.

За последние сутки стали известны результаты 12 466 тестов на коронавирус, из которых 5 823 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей приходится в среднем 304,5 случая инфицирования в сутки, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 506,6 случая.

За прошедшие сутки было введено 3275 доз вакцины, первую дозу получили 295 человек. Охват вакцинацией двумя дозами составляет 62,2% от всего населения Эстонии.