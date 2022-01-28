Стокгольм, 28 января, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Экономика Швеции в течение четвертого кварта 2021 года выросла гораздо больше, чем ожидалось ранее. Таким образом, введенные перед Новым годом ковид-ограничения не имели такого негативного эффекта на шведский ВВП, как раньше. Об этом 27 января сообщил телеканал SVT.

Natalia Semenova Стокгольм, Швеция

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Согласно предварительным оценкам Статистического управления Швеции, ВВП страны в последнем квартале прошлого года увеличился на 6,2 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее. Согласно подборке ведомства, средний прогноз экономистов составлял 5,5%.

Безработица в Швеции также резко снижается.

Отмечается, что распространение «Омикрона» уже не имело такого сильного эффекта на шведскую экономику, что предыдущие варианты коронавируса.

По предварительным подсчетам Статистического управления Швеции, ВВП страны в годовом исчислении вырос на 5,2% за 2021 год.