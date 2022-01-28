Нижний Новгород, 28 января, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В Нижегородской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали медсестру и пятерых сотрудников турфирм, которые вступили в сговор и торговали поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

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По версии следствия, работница поликлиники №30 Нижнего Новгорода под чужим профилем вносила в государственную инфосистему подложные данные о якобы привитых от COVID-19 гражданах, которые на самом деле не вакцинировались.

А сотрудники туристических компаний занимались поиском желающих приобрести фальшивые документы о вакцинации от коронавирусной инфекции.

По имеющейся информации, за время своей противозаконной деятельности эта группа торговцев фальшивыми сертификатами успела внести в государственный реестр недостоверные данные о вакцинации более 50 человек.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Теперь им грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.