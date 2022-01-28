Москва, 28 января, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Внутренний конфликт на Украине может быть разрешен путём дипломатии на основе Минских соглашений. Об этом 28 января заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

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"Разрешение внутриукраинского конфликта возможно исключительно дипломатическим путём, на основе минского «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 года, подписанного представителями Украины, Донецка и Луганска при посредничестве России и ОБСЕ и одобренного резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН», — приводит его слова «Интерфакс».

Также замглавы МИД РФ отметил, что у президента США Джо Байдена сходная позиция, о чем американский лидер заявил во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Украину.