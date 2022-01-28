Стокгольм, 28 января, 2022, 15:54 — ИА Регнум. По словам экспертов, с которыми побеседовали журналисты SVT, в настоящее время порядка 150 000 шведов каждый день заражаются коронавирусом, что не отражается в общей статистике. Это соответствует 1,5 процентам населения Швеции — значительно больше, чем сообщается официально. Об этом телеканал сообщил 27 января.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

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В настоящее время число неучтенных заражения очень велико, поскольку тестов не хватает на всех желающих, да и многие болеют бессимптомно.

Так, 26 января в Швеции было зарегистрировано 40 055 новых случаев заражения коронавирусом. Однако, пишут журналисты, реальная цифра значительно выше.

«Неучтенных случаев больше, чем когда-либо, потому что многим не рекомендуется проходить тестирование, и многие зараженные переносят вирус бессимптомно. Кроме того, есть люди, которые не тестируют себя, потому что знают, что им требуется три-четыре дня, прежде чем они получат ответ», — объяснил Том Бриттон, профессор математики Стокгольмского университета.