Бишкек, , 15:48 — REGNUM Киргизские энергетики отремонтировали высоковольтную линию электропередач «Орто-Боз», повреждённую в ходе вооружённого конфликта, разгоревшегося на киргизско-таджикской границе. Об этом сообщает Министерство энергетики Киргизии сегодня, 28 января.

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В ведомстве отмечают, что электроснабжение приграничных сёл Ак-Сай, Жаңы-Бак, Кок-Таш, Кок-Терек, Орто-Боз и Таш-Тумшук полностью восстановлено.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 27 января таджикские военнослужащие перекрыли дорогу в местности Төрт-Көчө в Баткенской области Киргизии, а затем открыли огонь по киргизским пограничникам, в том числе из гранатомётов и миномётов.

Также военные Таджикистана обстреляли киргизские пограничные наряды в расположенной неподалёку местности Чыр-Добо.

Впоследствии, 28 января, власти Киргизии и Таджикистана договорились о полном прекращении огня, отводе стянутых к границе военных и бронетехники, а также о совместном патрулировании приграничных районов.

В ходе приграничного конфликта пострадали 12 граждан Киргизии — огнестрельные ранения различной степени тяжести получили 11 пограничников и одно гражданское лицо. Также оказались повреждены несколько домов жителей Баткенской области и здание войсковой части.