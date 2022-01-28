Афины , 28 января, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Правительство Греции должно уже сейчас подать в отставку. Об этом заявил представитель главной оппозиционной партии страны СИРИЗА-Прогрессивный альянс Насос Илиопулос, выступая на телеканале SKAI 28 января.

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«Оно должна уйти сейчас, чтобы минимальная заработная плата увеличилась, оно должна уйти, потому что не борется с ростом цен, и оно должна уйти, чтобы национальная система здравоохранения стала сильнее. Кроме того, это должно быть сделано по соображениям демократии», — сказал Илиопулос.

По его словам, выдвинутое его партией предложение о порицании правительства является инструментом демократии. Это порицание позволило бы привлечь правительство к ответственности за высокие цены и пандемию, тем более что, вопреки прогнозом власти, пандемия вовсе не пошла на спад, и только в январе умерли от COVID-19 2293 жителя страны.