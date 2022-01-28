Баткен, Киргизия, 28 января, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев провёл переговоры с первым зампредседателя ГКНБ Таджикистана Нусратулло Мирзоевым и председателем Согдийской области Раджаббой Ахмадзодой. Об этом стало известно в ходе правительственного совещания, посвящённом вооружённому конфликту, разгоревшемуся на киргизско-таджикской границе.

Mvd.gov.kg Киргизские силовики

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По словам главы киргизских спецслужб, стороны договорились создать совместную комиссию для расследования причин вооружённого инцидента, обеспечить возвращение эвакуированных местных жителей и отвести от границы все стянутые туда во время конфликта воинские подразделения.

Ташиев отметил, что также будет обеспечено разблокирование всех дорог в зоне вооружённого конфликта и восстановление разрушенных зданий и линий электропередач.

По итогам оперативного совещания премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров дал ряд поручений об обеспечении общественной безопасности и выделении денег на восстановление инфраструктуры и другие нужды области, а также по страхованию за счет государства всех домов, находящихся в приграничных территориях Баткенской области.

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