Берлин, 28 января, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Поставка Германией летального оружия на Украину исключена, заявил 28 января на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Германия

«В принципе действует правило: в кризисные районы — нет [поставкам вооружений из Германии]. Мы ясно исключили поставки летального оружия, в том числе на Украину», — сказал Хебештрайт журналистам.

Он добавил, что конфликт на Украине можно урегулировать только дипломатическим путем, важно не впадать в «логику войны».

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Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы страны военного блока НАТО активизировали военную помощь Украине. В эту страну поставляются различные системы вооружения, а также Киеву выделяются средства на закупку вооружений в странах Запада.

Позиция Берлина расходится с большинством стран военного блока НАТО. И канцлер Олаф Шольц, и министр обороны Кристина Ламбрехт, и глава германского МИД Анналена Бербок заявляли, что ФРГ не будет поставлять оружие на Украину.