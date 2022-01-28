Варшава, 28 января, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 28 января опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 57 262 новых случая заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умер 271 человек.

В больницах по состоянию на 28 января находятся 14 798 пациентов с COVID-19. Из них 1 602 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше выявили 4 752 700 случаев заражения коронавирусом. С данным диагнозом в стране умерли 104 907 человек.