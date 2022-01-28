Нижний Новгород, 28 января, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Вакцину «Спутник М», предназначенную для вакцинации подростков от коронавируса, завезли в Нижегородскую область. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения сегодня. 28 января.

Пресс-служба комитета по здравоохранению СПб Вакцина для детей «Спутник М»

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Первая поступившая в регион партия состоит из 2 160 доз препарата для профилактики коронавирусной инфекции. В ближайшие часы их распределят между детскими поликлиниками по всей Нижегородской области.

Вакцинироваться двухкомпонентным «Спутником М» смогут подростки от 12 до 17 лет.

При этом юных нижегородцев в возрасте от 12 до 15 лет будут прививать от COVID-19 только при наличии письменного согласия родителей, а с 15 лет решение о вакцинации они могут принимать самостоятельно.

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