Москва, 28 января, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Киев не будет разграблен ни при каких военных раскладах. Об этом 28 января заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

(сс) Andrzej Harassek Киев

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По его словам, столица современной Украины является «матерью городов русских», поэтому русские не только сами никогда не станут грабить Киев, но и не дадут сделать это другим.

«Я далек от мысли, что Киев будет разграблен. Это все-таки мать городов русских. Мы уважаем историю, никогда не позволим, чтобы прекрасный русский Киев был кем-то разграблен. А судьба Киева возможно будет, как судьба Берлина — две или четыре зоны влияния. Это крайний сценарий. Но он может быть возможен», — сказал Коротченко.