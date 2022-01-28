Санкт-Петербург, 28 января, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге у почти 4 тыс. горожан выявлен новый штамм коронавируса «Омикрон», лишь 103 человека из них вернулись в город из зарубежных поездок. Об этом 28 января сообщили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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По данным управления, всего на 28 января новая коронавирусная инфекция, вызванная штаммом «Омикрон», подтверждена у 3947 граждан, в том числе у 103-х человек, прибывших в Российскую Федерацию, из них: 42 студента, 18 туристов, 43 жителей города, вернувшихся из туристических поездок (Доминикана, ОАЭ, Великобритания, Египет, Франция, Испания, Сербия, Турция, Швейцария).

«За последние сутки по результатам лабораторного исследования биологического материала штамм «Омикрон» обнаружен у 435 человек», — уточнили в управлении.

Управлением Роспотребнадзора по каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование. Установлен и обследован круг контактных лиц.

«Все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары,— подчеркнули в управлении ведомства. — За контактными лицами установлено медицинское наблюдение».