Минск, 28 января, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что самыми неприемлемыми для него являются три вещи: плач детей, насилие над женщинами и убийство животных. Об этом он рассказал, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

President.gov.by Александр Лукашенко

«Как-то недавно в узком кругу, не знаю, с чего появился этот вопрос, у меня спросили — что для меня неприемлемо? Может, еще что-то, но три вещи — это точно. Первое — плач детей, простите меня, насилование женщин и убийство животных», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что жизнями заплатили «за обретение национального государства» предыдущие поколения белорусов, и второго шанса обрести национальную государственность у Белоруссии не будет.

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