Минск, , 12:41 — REGNUM Жизнями заплатили «за обретение национального государства» предыдущие поколения белорусов, и второго шанса обрести национальную государственность у Белоруссии не будет. Об этом 28 января заявил Александр Лукашенко в Минске при оглашении послания народу и Национальному собранию.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Новый статус исторической даты 17 сентября 1939 года — дань исторической справедливости и память об иностранной оккупации, сообщил Лукашенко. Рассказывая о значении учреждённого в 2021 году нового государственного праздника 17 сентября, Лукашенко сказал: «Дети должны знать, как это — жить на родной земле, но в чужом государстве».