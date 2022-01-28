Москва, 28 января, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В случае конфликта в Донбассе Украина может быть разделена на две части. Об этом 28 января заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

"Мы можем рассуждать, какова будет судьба Украины, если Киев путем провокации втянет Россию в войну. Я полагаю, что это тоже может быть этапом обсуждения. Возникнет две Украины». — сказал Коротченко.

Речь идет о Западной Украине, которую будут контролировать западные страны и Восточная Украина с выходом через Одессу на Приднестровье, которая будет дружественной по отношению к России.