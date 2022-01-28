Волгоград, 28 января, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Одна из самых мощных ПЦР-лабораторий в регионе открылась на базе Михайловской ЦРБ Волгоградской области. За сутки здесь будут проводить до 1 200 исследований, сообщает 28 января пресс-служба областной администрации.

Https://www.volgograd.ru/ ПЦР-лаборатория

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В лабораторию, которая стала 16-й подобной площадкой в регионе, закупили более 50 единиц оборудования, сотрудники прошли соответствующую подготовку. Новое медучреждение будет обслуживать северные районы Волгоградской области, что позволит значительно сократить расходы на доставку анализов.

Теперь суточная мощность волгоградских ПЦР-лабораторий превышает 13 тысяч исследований. С начала пандемии проверено 3,198 млн тестов.