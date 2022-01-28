Кабул, 28 января, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В афганских провинциях Каписа и Панджшер было вакцинировано более 63 643 человек. Об этом сообщили местные чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет газета «8 Собх».

Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Асадулла Неджат, директор департамента здравоохранения провинции Панджшер, сообщил изданию, что 17 431 человек в провинции получили вакцину от COVID-19. По его словам, эти люди являются жителями семи уездов и столицы провинции Панджшер.

Абдулмуталаб Хамид, глава лечебного центра в Каписе, сказал, что в провинции вакцину против коронавируса получили 46 150 человек.

Некоторое время назад чиновники в провинции Парван также заявили, что интерес людей к вакцинации в этой провинции возрос. Они утверждали, что уровень вакцинации в Парване, за исключением Кабула, был выше, чем в других провинциях.

Согласно официальной статистике, с момента вспышки первой волны от COVID-19 в провинциях к северу от Кабула вирусом заразились 9074 человека. Из них 227 человек скончались в провинциях Парван, Каписа и Панджшер, остальные выздоровели.