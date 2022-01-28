Москва, 28 января, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Россия должна быть готова ввести бесполётную зону над частью территории Украины. Об этом 28 января заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

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По его словам, таким меры должны стать одной из составляющих военно-технического ответа России в случае эскалации вооруженного конфликта в Донбассе.

«Военно-технические меры нам нужно отрабатывать уже сейчас. Думать о том, что в необходимый момент нам придется устанавливать бесполётную зону над Донбассом, а если потребуется над всем востоком и югом Украины. У нас такие средства и способы есть», — сказал Коротченко.