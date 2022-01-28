Сидней, Австралия, , 14:18 — REGNUM Премьер-министр австралийского Нового Южного Уэльса Доминик Перротте, выступая на пресс-конференции в Сиднее, снова отверг предположения о том, что штат остается в состоянии локдауна. По его словам, жесткие антикоронавирусные ограничения уже давно не действуют на территории Нового Южного Уэльса, передает телеканал Sky News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявления Перротте прозвучали после того, как один из репортеров спросил его, будет ли его правительство оказывать дополнительную поддержку бизнесу.

«Многие малые предприятия страдают прямо сейчас из-за того, что по сути является локдауном», — сказал журналист в ходе пресс-конференции.

«Ну, во-первых, я сразу могу отвергнуть посыл в вашем вопросе, потому что это не так, если вы посмотрите на города, если вы посмотрите на пригороды … Кажется, все уже забыли, что такое локдаун и к каким последствиям он привел для бизнеса, так что говорить об этом просто неправильно», — отреагировал Перротте.

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