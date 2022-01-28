Москва, 28 января, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Проведение клинических исследований препарата на основе молнупиравира, который применяют против COVID-19, одобрено российским Минздравом. Это следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

Никита Устинов ИА REGNUM Лекарство в капсулах

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Цель исследования — оценка основных фармакокинетических параметров, безопасности и эффективности против коронавирусной инфекции препарата «молнупиравир, капсулы», произведенного российской компанией «Эдвансд Фарма». Находится компания в Белгородской области.

Три фазы клинических исследований пройдут в одной из московских клиник с участием 290 взрослых пациентов. Испытания, как ожидается, завершатся в декабре 2026 года.

Как сообщало ИА REGNUM, молнупиравир входит в число препаратов, на закупку которых правительство выделило дополнительные 20 млрд рублей.

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