Москва, 28 января, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В администрации президента РФ COVID-19 болеет много сотрудников. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

«Народу болеет много. Подавляющее большинство продолжает работать на дому, сев уже на изоляцию. В день заболевают помногу людей. То есть эта взрывная заразность «Омикрона», она себя демонстрирует во весь рост», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле делают всё необходимое для того, чтобы сократить число заражений.