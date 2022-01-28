Душанбе, 28 января, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Сегодня, 28 января, переговоры командующего Пограничными войсками Таджикистана Раджабали Рахмонали и главы ГКНБ Киргизии Камчыбека Ташиева по урегулированию последнего конфликта на границе завершились безрезультатно. Об этом сообщает «Азия Плюс».

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В частности, отмечают журналисты, стороны не договорились касательно отвода дополнительно переброшенных сил с обеих сторон в места постоянной дислокации.

Сообщается, что ранее была создана совместная комиссия для обеспечения полного контроля ситуации вдоль таджикско-киргизской границы, а также организовано совместное патрулирование для обеспечения спокойствия местного населения и предотвращения дальнейшей эскалации.

Журналисты издания отмечают, что количество раненных, доставленных в исфаринскую больницу (Таджикистан), достигает более 20 человек.

С киргизской стороны 11 раненных — это военнослужащие, гражданских среди них нет.