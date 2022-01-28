Екатеринбург, 28 января, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Свердловской области увеличилось количество госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 28 января, в регионе за последние сутки (27 января) в ковидные госпитали попали 319 пациентов, что на 26 больше, чем было госпитализировано 25 января.

Всего с начала пандемии в Свердловской области выявили 218 412 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 2344. В регионе от COVID-19 скончались уже 9957 человек. 12 летальных исходов пришлись на 27 января.