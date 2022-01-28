Москва, 28 января, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Абсолютно точной системы расчёта числа заразившихся коронавирусом не существует. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Нет, такой системы расчета не бывает, ее просто быть не может. Это, скорее, относится к теории вероятности. Но то, что эта цифра больше и возможно существенно больше, это очевидно. Поэтому что многие не тестируются, переносят болезнь без каких-либо симптомов вообще, поэтому эта цифра да, больше», — сказал Песков.

По его словам, в мире отсутствует встроенная система, которая позволит учитывать и число тех, кто заразился, но не обратился к медикам, и в этой связи в случае с «Омикроном» власти и оперштаб ориентируются на число занятых койко-мест в больницах и на остающийся резерв, «и во вторую очередь, на количество заболевших и выздоровевших на суточной основе».