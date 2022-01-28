Москва, 28 января, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В России с 29 января «Интурист» запускает вакцинные туры в Турцию. Вылететь в Стамбул, чтобы сделать прививку от коронавируса импортной вакциной Pfizer, можно из 10 российских городов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

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Так, вылеты сформированы на регулярных прямых рейсах в Стамбул из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани, Краснодара, Минеральных вод, Нижнего Новгорода.

Минимальная стоимость вакцинного тура с перелетом, размещением в отеле 3* на две ночи в Стамбуле, с трансферами и комплексом услуг сопровождения на вакцинацию составит от 44,7 руб. на двоих или 22,4 тыс. руб. на человека.