Санкт-Петербург, 28 января, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки госпитализировали 152 заболевших ковидом, что на 19 меньше, чем сутками ранее. Об этом 28 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

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В настоящий момент в областных стационарах развернуто 1939 коек для больных ковидом, из них свободны — 535 коек (27,59%). Стационарное лечение получают 1404 пациента, из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Добавим, что на амбулаторном лечении находятся 16 990 человек.

За минувшие сутки положительные тесты на ковид получили 1027 человек, что на 115 больше, чем было выявлено 26 января. Наибольшее количество новых случаев выявлено в крупных населённых пунктах, таких как: Выборг (79), Кингисепп (72), Гатчина (56), Кириши (42), Всеволожск (40), Мурино (37), Кудрово (36), Сланцы (32), пгт. им. Морозова (26), Сертолово (22), Кировск (21), Волхов (20), Тихвин, Лодейное Поле, пгт. им. Свердлова (по 19), Новый Свет, Тосно (по 16), Волосово (15), Бугры (13), Старая (10).

Всего с начала пандемии в области коронавирусом заразились 112 856 человек. Из них 101 260 выздоровели, в том числе 422 за минувшие сутки. Умерло 3142 заболевших ковидом, в том числе пять летальных исходов было зарегистрировано накануне, что на три меньше, чем за день до этого.