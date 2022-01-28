Ташкент, 28 января, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Применение оружия на киргизско-таджикской границе недопустимо. Об этом заявили в Региональной антитеррористической структуре Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).

Mil.ru ШОС

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«Исполнительный комитет РАТС ШОС выражает озабоченность новой эскалацией напряжённости на таджикско-киргизской границе, считает недопустимым применение оружия, угрозу жизни и здоровью гражданам», — подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте РАТС.

В организации призвали стороны конфликта «к двустороннему ответственному сотрудничеству по компромиссному разрешению всего спектра приграничных проблем исключительно дипломатическим путём».

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Как сообщало ИА REGNUM, перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками начались 27 января. 28 января между чиновниками и руководителями силовых структур двух государств по итогам переговоров была достигнута договорённость о полном прекращении огня в зоне конфликта на киргизско-таджикской границе.