Приморский край, 2 ноября, 2005, 09:28 — ИА Регнум. В Хабаровске с визитом находятся представители программы "CityLinks Аляска - Дальний Восток России", финансируемой агентством международного развития США. Ее целью является установление партнерских отношений между несколькими городами Дальнего Востока и Аляски. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 2 ноября в пресс-службе администрации города Хабаровска.

Представитель программы "CityLinks Аляска - ДВР" Уильям Монахан встретился с руководителями управлений экономического развития и международных связей администрации города Хабаровска. По словам американского гостя, у Аляски и Дальнего Востока России много общего - это схожесть климатических условий, в экономике развиты такие сферы как лесопромышленность, вылов и переработка рыбы.

Как рассказал Монахан, во время визита на Дальний Восток намечено посетить девять городов Приморья, Хабаровского края и Сахалинской области, чтобы выбрать партнеров для городов Аляски. Главная задача - способствовать развитию предпринимательства, налаживанию взаимоотношений между органами власти и деловыми людьми, сокращению числа административных барьеров для бизнеса.

Как отметил Монахан, деятельность в рамках программы не будет привлечением иностранных инвестиций. Результатом проекта должно стать повышение активности предпринимательского сектора, увеличение числа рабочих мест, что и будет способствовать увеличению инвестиций в развитие городов. Среди дальневосточных городов будут выбраны 3 города, а затем в январе-феврале будущего года подобраны для них партнеры на Аляске.

Программа "CityLinks Аляска - ДВР" рассчитана на два года. А практический опыт и модели сотрудничества, наработанные городами-партнерами, будут распространяться и передаваться другим городам в регионах - для этого планируется проводить "круглые столы" и встречи. Во время пребывания в Хабаровске представители программы побывали также на встречах в краевом правительстве, некоммерческих организациях.