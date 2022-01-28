Буэнос-Айрес, 28 января, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Мексиканский певец аргентинского происхождения Диего Вердагер умер в возрасте 70 лет от последствий COVID-19. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на звукозаписывающую компанию артиста Diam Music.

Аргентина

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"С абсолютной грустью я с сожалением сообщаю всей публике и друзьям, что папа сегодня покинул свое тело, чтобы продолжить свой путь и творчество в другой форме вечной жизни», — заявила в пресс-релизе дочь певца Ана Виктория.

По её словам, вся семья Вердагера «погружена в эту боль.

Артист заразился коронавирусом в декабре 2021 года.