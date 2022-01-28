Мадрид, 28 января, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Мадрид, Каталония и Балеарские острова стали первыми испанскими регионами, где были выявлены случаи подтипа «скрытого «Омикрона» (код BA.2). Об этом пишет агентство EFE.

Jose Javier Martin Espartosa Мадрид

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Отмечается, что прогресс этого подтипа «Омикрона» на данный момент воспринимается с осторожностью, но без особой тревоги среди органов здравоохранения и экспертов.

Сообщается также, что «стелс-"Омикрон» отличается от оригинала некоторыми мутациями. Он уже распространился примерно в 40 странах, таких как Дания, Великобритания и Индия, поэтому Всемирная организация здравоохранения призвала следить за его развитием.