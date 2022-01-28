Краснодар, 28 января, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в больницы попали 403 пациента с коронавирусом, данные за сутки 28 января опубликовал сайт стопкоронавирус.рф. Накануне, 27 января, сообщалось о госпитализации 396 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным регионального оперативного штаба, за сутки в регионе подтверждено 1049 случаев заражения новой коронавирусной инфекции (1020 — на утро 27 января). В числе заразившихся — 170 детей в возрасте от 2 месяцев. Самому старшему пациенту 93 года. По суточному числу заражений в лидерах Краснодар (415 новых пациентов), Сочи (70), Белореченский район (54).

С начала пандемии в Краснодарском крае подтверждено 135 643 случая заражения коронавирусом, выздоровели 106 599 жителей, в том числе за последние сутки выписано 57 человек. Скончались 10 036 пациентов.

Амбулаторно лечение проходят 30 503 жителя с подозрением на коронавирус, у 16 550 диагноз подтвержден. В больницах остаются 3 965 человек, у 2 458 из них инфекция подтверждена лабораторно. 101 пациент находится на искусственной вентиляции легких, восемь — на ЭКМО.