Ростов-на-Дону, 28 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Ростовской области число участников прививочной кампании превысило 2 млн человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 января.

Минобороны России Вакцинация

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В настоящее время первую COVID-прививку получили чуть более 2 млн человек (+ 2520 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 945,94 тыс. человек (+ 4689 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что до достижения 80% охвата населения вакцинацией в Ростовской области необходимо привить 2 млн 710 тыс. 710 человек. В настоящее время вакцинацию от COVID-19 прошли более 73% взрослого населения, ревакцинацию — 40% привитых. В ближайшие дни на Дону начнётся вакцинация детей от COVID-19.