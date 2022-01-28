Москва, 28 января, 2022, 11:59 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве госпитализировали 1383 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 28 января сообщили в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«С учётом доминирования штамма «Омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем», — рассказали в штабе.

На ИВЛ в настоящее время находятся 470 жителей столицы. За сутки выздоровели 5323 пациента, общее число увеличилось до 1 946 142. Выявлено 23 994 новых заражения. Доля госпитализаций среди них составляет 5,8%. Скончались ещё 74 пациента.