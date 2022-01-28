Горки-9, Московская область, 28 января, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Непрозрачная деятельность биологических лабораторий США несёт потенциальные угрозы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

DFID — UK Department for International Development Биологическая опасность

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Он отметил, что многие структуры способны производить различные патогены, и это вопрос безопасности. Такие организации были и есть, но вопрос в том, кто ими управляет и насколько прозрачна их деятельность. Возможны какие-либо случайные или намеренные эксцессы, например, действия сумасшедшего.

«Это тоже не исключается, мы же понимаем, что вирусы моделируются», — сказал Медведев.

Глава Совбеза привёл в пример возможное размещение биологических лабораторий в соседних с Россией странах при участии США и ряда других государств. Проблема в том, что нет понимания, чем они занимаются.

Медведев добавил, что для человечества очень важен контроль за этими процессами и соблюдение соответствующей конвенции по предотвращению биологических опасностей.

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