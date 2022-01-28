Новосибирск, 28 января, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 28 января, в инфекционные стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 2477 пациентов, в том числе 134 ребёнка. Днём ранее — 2407 пациентов, в том числе 110 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки было выявлено 411 случаев заражения коронавирусом (всего — 102 268 случаев). За это же время 386 человек выздоровели (всего — 73 928 человек), умерли 13 пациентов (всего — 4593 пациента).

На сегодняшний день в реанимации находятся 258 человек, на ИВЛ — 52 пациента.