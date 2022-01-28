Луганск, 28 января, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Полеты самолетов-разведчиков США и Великобритании над территорией Украины регулярно фиксируются Народной милицией Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 28 января сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко.

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«В то же время над территорией Украины регулярно фиксируются самолеты-разведчики США и Великобритании», — сказал он в интервью ТАСС.

В то же время, начальник управления Народной милиции указал на то, что активность полетов беспилотников Украины в воздушном пространстве ЛНР стала меньше, что, по его мнению, скорее всего, связано с тем, что в ВСУ понимают, что запущенный в сторону позиций луганской стороны беспилотный летательный аппарат, чаще всего, будет потерян.

«Погодные условия также вносят свои коррективы: помимо обледенения оптики, работа в плохих метеоусловиях требует высокой квалификации», — добавил Лещенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко рассказал, что украинская сторона перебрасывает к линии соприкосновения в Донбассе полученные от западных стран вооружения и военную технику, включая произведенные Великобританией бронетранспортеры (БТР).