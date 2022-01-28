Новосибирск, 28 января, 2022, 11:13 — ИА Регнум. При условии соблюдения всех требуемых антиковидных мер детские сады Новосибирской области будут работать в полном объёме. Об этом сегодня, 28 января, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

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По его словам, колледжи, за исключением выявленных случаев заражения, также продолжат работу в обычном режиме. Вузы форму обучения определяют самостоятельно.

Напомним, что по решению оперштаба, с 31 января до 13 февраля вводится всеобщий дифференцированный карантин для новосибирских школ. Так, ученики с 5 по 10 класс с 31 января перейдут на «удалёнку», начальные классы останутся на очной форме обучения. Одиннадцатиклассники будут учиться очно при еженедельном экспресс-тестировании.

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«Для обучающихся начальных классов школьное питание сохранится. Что касается права на бесплатное питание детей с ОВЗ и из малоимущих семей — подготовлен приказ о получении ими сухого пайка», — отметил Федорчук.

Родителям рекомендовали следить за детьми и минимизировать их контакты, а также предостеречь от посещения мест массового скопления людей.