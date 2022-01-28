Брянск, 28 января, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Брянской области 28 января госпитализировано 54 новых пациента с подтверждённым COVID-19. Завершили лечение 262 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждено 102 127 случаев заболевания COVID-19. Лаборатории провели 1 364 091 исследование на коронавирус.

Выздоровели после лечения 96 628 жителей, не смогли перенести осложнений 3 210 пациентов.