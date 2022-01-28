Новосибирские власти уточнили, какие классы уйдут на «удалёнку» и каникулы
Новосибирск, 28 января, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Новосибирской области по решению оперативного штаба по противодействию коронавирусу с 31 января до 13 февраля вводится всеобщий дифференцированный карантин для школ. Об этом сегодня, 28 января, сообщил заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов.
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«Всеобщий школьный карантин и дополнительные каникулы вводится в регионе для того, чтобы обеспечить профилактику и недопущение распространения инфекции в общеобразовательных организациях, — отметил Нелюбов. — Соответствующее решение принято оперативным штабом совместно с представителями областного совета руководителей образовательных организаций, руководителями органов управления образованием».
По официальным данным на 27 января, на контроле в школах 8675 заразившихся школьников (12% — случаи новой коронавирусной инфекции, 88% — ОРВИ). На карантин закрыты 2015 классов, полностью или частично закрыты 279 школ.
В соответствии с принятыми решениями, школьники с 5 по 10 класс с 31 января перейдут на дистанционную форму обучения. Обучение начальных классов будет проходить в очном формате. При этом школам рекомендовано для первых классов объявить дополнительные каникулы. Малокомплектные школы продолжат учиться в очном режиме. 11-классники также будут учиться очно — их экспресс-тестирование будет проводиться еженедельно.