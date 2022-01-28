Луганск, 28 января, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Украинская сторона перебрасывает к линии соприкосновения в Донбассе полученные от западных стран вооружения и военную технику, включая произведенные Великобританией бронетранспортеры (БТР). Об этом 28 января рассказал начальник управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) полковник Ян Лещенко.

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«Помимо противотанковых ракетных комплексов NLAW и крупнокалиберных снайперских винтовок типа Barrett, а также французских гранатометов APILAS, мы отмечаем прибытие в зону карательной операции (украинской силовой операции в Донбассе — ред.) боевых бронированных машин британского производства, таких как Saxon», — приводит его слова ТАСС.

Также Лещенко уточнил, что колесные БТР Saxon, которые были выпущены Великобританией в 1970—1980-х годах, украинские власти получили еще во время начального этапа конфликта в Донбассе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что за последние 24 часа силовики Украины один раз нарушили режим перемирия на территории республики.