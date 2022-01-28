София, 28 января, 2022, 10:31 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Болгарии выявили 9 874 случая заражения коронавирусом, что примерно на 10% меньше, чем в предыдущие несколько дней. Об этом 28 января сообщает БТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, в реанимационные отделения местных больниц доставлены 520 инфицированных граждан, состояние этих пациентов оценивается как тяжелое. Сотни человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Сообщается о смерти в стране 78 человек от COVID-19, абсолютное большинство из которых не были вакцинированы.

По данным на 28 января, общее количество выявленных жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 923 тыс. человек. Из них в стране скончались 33 017 пациентов.